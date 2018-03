'Sufocador de piranhas' é Edivânia

A identidade do "sufocador de piranhas" irá surpreender os moradores da favela Portelinha e os telespectadores de Duas Caras. A religiosa Edivânia (Susana Ribeiro) é quem está por trás dos ataques. A jovem moralista morre de inveja das mulheres que namoram e, por isso, ataca as moças. Veja também: Novos personagens entram na trama Bruno Gagliasso está confirmado no elenco Quem desvendará a misteriosa identidade é Juvenal Antena (Antonio Fagundes). Ele salva Alzira (Flávia Alessandra) de um ataque e acerta um soco no rosto do sufocador. Satisfeito, o líder passa a procurar pessoas com um hematoma no rosto para descobrir quem é o criminoso. No dia seguinte, vários moradores da Portelinha aparecem com o olho roxo e fazem mistério sobre como se machucaram. Edivânia, que também tem uma marca no rosto, entra na mira de Juvenal.