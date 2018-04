Sucesso no Cartoon, animação brasileira 'Irmão do Jorel' ganha novos episódios

Primeira série de animação original do Cartoon Network na América Latina, Irmão do Jorel é uma das boas produções exibidas na TV fechada que são voltadas para o público infantil - mas que também prendem a atenção dos adultos. Produto brasileiro, Irmão do Jorel ganha novos episódios em sua segunda temporada a partir de hoje no canal Cartoon. A animação, que é exibida de segunda a sexta-feira às 17h e aos domingos às 22h, faz sucesso com a história de um menino cujo nome ninguém conhece: o pessoal da escola só o chama de “irmão do Jorel”; sua avó, de “garoto”, sua mãe, de “meu filho”... Jorel, seu irmão mais velho - e dono de longos cabelos perfeitos -, é adorado por todos, a ponto de ofuscar os outros irmãos. Mas, apesar dos pesares, o irmão do Jorel se sai bem em meio à sua família excêntrica e amigos idem.

“Comecei escrevendo pequenos textos misturando ficção e realidade expondo minha família em fotos constrangedoras num fotolog em 2003. Depois, transformei tudo em quadrinhos e projeto de série animada para TV”, conta Juliano Enrico, criador da animação. “Ao longo desses anos todos de desenvolvimento e produção, a série Irmão do Jorel foi inspirada não só por histórias que vivi, mas por histórias que foram vividas por amigos e familiares, além das experiências de vida de outros roteiristas que escrevem comigo.”

E o que motiva essa grande aceitação do público pela história desse menino tímido, cuja própria identidade é ligada à do irmão? Para Daniel Furlan, um dos roteiristas da animação, “o mundo é formado por uma maioria de ‘irmãos do Jorel’ ou pelo menos por pessoas que já se sentiram ‘irmão do Jorel’ em algum ponto”. “Aquele recreio selvagem e intimidador, aquela família maravilhosa e constrangedora. O universo infantil pode ser muito terrível”, diz Furlan.

Enrico acredita que a história do irmão mais novo que vive à sombra do irmão mais popular é muito comum. “Todo mundo foi irmão, sobrinho ou filho de alguém antes de se tornar alguém. Em outras proporções, a América Latina é meio que um Irmão do Jorel para o mundo. Mesmo que o Irmão do Jorel realize as coisas mais incríveis, ele vai sempre ser chamado de Irmão do Jorel”, completa ele.

Essa nova temporada terá muitas surpresas, adianta Enrico. “Uma delas é a participação especial do rapper Emicida, que vai fazer um personagem chamado Cassius Clayton num episódio cheio de batalhas de rap.”