Sucesso de 'Totalmente Demais' emperra planos de SBT e Record

O Flecha. À espera da Olimpíada, Usain Bolt faz a flecha da vitória com a repórter Janice de Castro para o Esporte Fantástico. O homem mais rápido do planeta diz que quando se aposentar quer fazer um tour pela Europa e beber em pubs da Irlanda. Hoje, às 10h30, na Record

12 mil pessoas serão atingidas pelo Projeto Pipoca, iniciativa da Globo São Paulo, que leva cinema à periferia, a partir de terça: serão 58 sessões em 23 dias, em Guarulhos, Diadema, Poá, São Caetano do Sul e São Paulo

Ainda sobre o Pipoca, o Museu da Imagem e do Som agora é parceiro da Globo no projeto: o programa ‘Pontos MIS vai ceder filmes para a programação, incluindo a animação O Menino e o Mundo, finalista ao Oscar.

A parceria prevê também a oficina Animação Stop Motion: Animando uma Ideia, no CEU Bambi, em Guarulhos, dia 10 de maio, para duas turmas de 20 alunos cada.

Galvão Bueno vai madrugar nesta terça, 3: estará a postos no estúdio da Globo, a partir das 6h, para transmitir ao vivo a chegada da tocha olímpica ao Brasil. A ocasião também requisitará os comentaristas do Time de Ouro Tande e Hortência. Marcos Uchôa estará embarcado no avião que trará a tocha.

A tocha seguirá viagem por 95 dias e 300 municípios brasileiros, a contar desta terça, para desembarcar no Rio em 3 de agosto.

Telecine e Megapix, canais sócios da Globosat, são finalistas no PromaxBDA Mundial, premiação de marketing de peças de TV, rádio, mídia impressa e eletrônica. O resultado será anunciado em cerimônia em Nova York, dia 16/6.

O Megapix concorre pelo Especial A Múmia, na categoria Theatrical Films Show on Television, e pelo Programa Duplo Jogos Mortais, na categoria Something for Nothing.

Já o Telecine concorre na categoria Channel Holiday/Specil Event Spot, com “New Old Man”, filme que homenageou os 120 anos do cinema, com um idoso que vai rejuvenescendo, até voltar a ser criança.

Luciano Huck celebra o Dia do Trabalho no seu Caldeirão com a boa história de um ex-pedinte de rua que virou jardineiro desde o dia em que cruzou o caminho do dono de um brechó, em Curitiba. Sem saber que está na mira das câmeras, ele vive um dia em que as coisas parecem lhe cair do céu.