Sucesso de 'Big Little Lies' mostra preferência por TV entre atores renomados

LOS ANGELES - As seis indicações obtidas por Big Little Lies para a 75ª edição do Globo de Ouro, série protagonizada por Nicole Kidman e Reese Witherspoon, deixa claro que a televisão vive uma era de ouro que levou várias figuras de Hollywood a se instalar na pequena tela.

Alguns nomes mais destacados no cinema durante as últimas décadas, como Jessica Lange, Robert De Niro, Susan Sarandon e Kevin Bacon, receberam nesta segunda-feira, 11, o reconhecimento da Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood (HFPA), com diversas indicações em distintas categorias televisivas.

O melhor exemplo deste auge é, sem dúvidas, Big Little Lies.

+ Pitacos para indicados do Globo de Ouro séries e minisséries

A história destas três mulheres cujas vidas são abaladas por um suposto assassinato, conta em seu elenco com duas das atrizes de maior prestígio da geração, Kidman e Witherspoon, que foram indicadas como protagonistas.

O sucesso da minissérie que foi concebida como uma história de uma única temporada, mas cujo sucesso levou os produtores a assinarem recentemente uma segunda, se baseia, além disso, no excelente trabalho de três atores (Laura Dern, Shailene Woodley e Alexander Skarsgard), por cujas atuações foram igualmente indicados.

Graças a estas atuações, Big Little Lies parte como favorito para ganhar o prêmio de melhor minissérie, categoria na qual competirá com Fargo, The Sinner, Top of the Lake: China Girl e Feud: Bette and Joan.

Nesta última participaram três nomes míticos do melhor Hollywood dos anos 90: Jessica Lange, Susan Sarandon e Alfred Molina, que receberam distintas indicações.

Também foi indicada, neste caso como atriz coadjuvante, Michelle Pfeifer, por sua atuação em O Mago das Mentiras, série na qual também destaca-se Robert De Niro, indicado como melhor ator de minissérie.

Nesta categoria também estão nomes como Jude Law (The Young Pope), Ewan McGregor (Fargo) e Geoffrey Rush (Genius), habituais nos créditos dos filmes mais populares dos últimos anos.

Completam a lista de hollywoodianos indicados Christian Slater (melhor ator codjuvante pela minissérie Mr. Robot), Kevin Bacon (melhor ator coadjuvante pela comédia I Love Dick) e Maggie Gyllenhaal (melhor atriz coajuvante pelo drama The Deuce).

Deixando Big Little Lies de lado e além das atuações individuais, destaca-se a quantidade de indicações colhidas pela série Feud: Bette and Joan, em quatro categorias, entre elas a de melhor minissérie, e Fargo, com três indicações: melhor minissérie, melhor ator principal (Ewan McGregor) e melhor ator coadjuvante (David Thewlis).

Já para a categoria de melhor série dramática, as aspirantes são Game of Thrones — que só conseguiu uma indicação nesta edição —, The Crown, Stranger Things, This Is Us e The Handmaid's Tale.

Esta última série, que transcorre em um futuro incerto no qual um Estado autoritário utiliza as mulheres como mero instrumento de reprodução, levou, além disso, duas indicações de interpretação, de melhor atriz (Elisabeth Moss) e melhor atriz de coadjuvante (Ann Dowd).

Quanto à melhor série de comédia, destaca-se o regresso do clássico dos anos 90 Will and Grace, cujo ator protagonista, Eric McCormack, também foi indicado.

Essas duas mesmas indicações (melhor série de comédia e melhor ator) foram as colhidas por Master of None.

O quinteto de candidatas à melhor série de comédia fica completo com Black-ish e as debutantes The Marvelous Mrs. Maisel e SMILF.

O popular comediante Seth Meyers será o encarregado de conduzir a cerimônia na qual serão revelados os nomes dos ganhadores dos prêmios da próxima edição do Globo de Ouro, que será realizada em 7 de janeiro no hotel Beverly Hilton de Los Angeles (Califórnia).