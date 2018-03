'Suburbia' rende ecos e chega ao exterior

5 milhões de fãs é marca recém-atingida pelo canal Esporte Interativo no Facebook, endossando a condição de perfil esportivo com maior número de seguidores do País

'Eu interpreto Nossa Senhora desde os anos 50’Fernanda Montenegro ao Reviva (amanhã, 22h45), do canal Viva, que reprisa O Auto da Compadecida, onde ela é Nossa Senhora

O Comédia MTV tem presença certa na programação de 2013, mas não mais ao vivo. Entre as reformas estudadas pela equipe, essa é uma delas. Acreditam que nem sempre o "ao vivo" compensa o resultado. Além disso, todos estão com agendas mais lotadas para oferecer tamanha disposição.

Lampião e Maria Bonita, primeira minissérie da Globo, completa 30 anos e serve de mote ao webdocumentário Fazendo Minissérie, disponível no site da Globo. Em nove episódios, publicados às terças e sextas-feiras, o material celebra 30 anos de produção de minisséries no Brasil.

Fazendo Minissérie abordará o produto pela ótica da literatura, do humor, das trilhas sonoras e das experimentações na TV, com depoimentos inéditos e também do Memória Globo por parte de quem fez essa história acontecer.

Bruna Surfistinha, o filme, estreou no Megapix na semana passada e levou o canal ao 1º lugar no ranking do Ibope na TV paga na faixa nobre, com três exibições.

É que Bruna Surfistinha, como brinca o pessoal do Megapix, chegou ao canal semi-virgem: embora já tivesse sido exibido pelos canais Telecine, que somam 3,4 assinantes, o Megapix, presente nos pacotes mais básicos, tem 11 milhões de pagantes.

Será que vai chover? A Climatempo e a Samsung lançam no mercado brasileiro o Ticker Climatempo, aplicativo que permite acompanhar as informações do tempo atual e dos próximos cinco dias via tablets e afins.

A HBO previa chegar ao fim do ano estendendo o Go, plataforma de video sob demanda de seus títulos, a assinantes de todas as operadoras e a aparelhos móveis. Mas não entregou: o recurso continua valendo apenas para clientes da Sky e em computadores fixos.