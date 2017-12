Substituta de 'Babilônia' entra no forno A Globo iniciou nesse fim de semana as gravações de A Regra do Jogo, substituta de Babilônia, com estreia aguardada para agosto, um mês antes do previsto. Traída em sua proposta original, para atender ao gosto médio da audiência, a trama de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga será reduzida, visto que não conquistou um novo público e perdeu a audiência de quem a defendia. De João Emanuel Carneiro, com direção-geral de Amora Mautner, a próxima novela das 9 será a primeira obra do autor após o fenômeno de Avenida Brasil. E, ao contrário da maioria da novelas, A Regra do Jogo dispensa gravações no exterior. Vem aí mais um culto ao subúrbio.