'Studio 60 on the Sunset Strip' Estréia em julho na Warner a nova série do ex-Friends Matthew Perry, o Chandler. Studio 60, criada por Aaron Sorkin (The West Wing), mostra os bastidores de um humorístico. Amanda Peet também está no elenco. Assim como todas as séries de ex-Friends e de ex-Seinfeld, Studio 60 também não foi bem em audiência e já foi cancelada nos EUA. Ou seja, é outra série que a Warner adquire que não vai para frente.