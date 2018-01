'Street Fighter II', o anime, chega ao catálogo brasileiro da Netflix

Street Fighter II: V, o anime baseado no clássico jogo de luta de 1991, chegou ao catálogo brasileiro da Netflix. São, ao todo, 29 episódios. Considerada uma das poucas adaptações de qualidade da icônica franquia, a animação foi originalmente exibida em 1995 no Japão. Sua chegada ao Brasil ocorreu no ano seguinte, em 1996, pelo canal aberto SBT. Vale ressaltar a versão da Netflix não conta com a dublagem nacional que era veiculada na década de 1990.