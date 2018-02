Steven Tyler deixa júri do 'American Idol'

"Eu me desviei do meu amor, o Aerosmith, e estou de volta", disse em nota o vocalista de 64 anos.

O Aerosmith surgiu na década de 1970 e produziu sucessos como "Walk This Way" e "I Don't Want To Miss a Thing", mas entrou em recesso há alguns anos, quando o vocalista decidiu participar como jurado do "American Idol".

Sua entrada no programa, junto com a atriz e cantora Jennifer Lopez, despertou grande interesse para o programa da Fox.

O presidente de entretenimento alternativo do canal, Mark Darnell, disse que Tyler foi "um incrível jurado, um amigo de verdade e um grande mentor" no programa.

"Estamos muito tristes por Steven ter escolhido focar mais na sua música, mas sempre soubemos quando contratamos uma lenda do rock que ele voltaria à música", disse o executivo em nota.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)