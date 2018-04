Stephen Colbert será o apresentador do Emmy em 2017. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 23. O principal prêmio da televisão dos Estados Unidos será realizado no dia 17 de setembro. O Emmy será a primeira grande premiação apresentada por Colbert, que assumiu o comando do talk show Late show em 2015, após a aposentadoria de David Letterman.

O programa anterior do comediante, The Colbert report, ganhou nove Emmys durante seus nove anos de existência. Foram sete por roteiro em programa de variedades e dois como melhor programa de variedades. Os indicados ao Emmy 2017 serão anunciados no dia 13 de julho.