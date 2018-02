Stela vai embora de Triunfo por Catarina

Estranhando a iniciativa de Stela (Paula Burlamaqui) de querer ir embora de Triunfo, Catarina (Lilia Cabral) pergunta o que está acontecendo. Stela pede desculpas a Catarina e tenta deixar claro que não se aproximou dela com segundas intenções e que o sentimento surgiu com o tempo. Catarina esclarece para a amiga que ela não deve desculpas de nada. Catarina ainda explica que foi Stela quem a ensinou a ver e entender as diferenças com respeito. Stela, então, pergunta a Catarina se agora ela entende o motivo de ela deixar a cidade, mas, sensível, a dona de casa avisa que não entende, mas respeita. Stela afirma que elas serão amigas eternas, mas que precisa de um tempo longe dela. Emocionadas, elas se abraçam e Stela aconselha Catarina a continuar administrando o restaurante.