Sr. Politicamente correto Quem olha o Mickey Mouse dando pinta na Disney, já com idade avançada - completou 80 anos bem na terça-feira -, nem imagina que ele bebia, fumava e chutava o traseiro de cabras, porcos e galinhas com quem contracenava, no final da década de 20. Mas Mickey ficou popular em menos de dois anos, e, em 1930, com a nova imagem de bom sujeito, perdeu um pouco da graça. O jeito foi criar coadjuvantes. Foi aí que vieram Pluto, Pateta e, em 1934, o Pato Donald, com quem contracena desde então.