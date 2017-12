SporTV volta a investir em mesa poliglota durante a Olimpíada

A exemplo do que ocorreu na Copa do Mundo, o canal SporTV terá uma mesa-redonda promovida graças à presença de tradutores simultâneos nos bastidores dos estúdios e um ponto de áudio nos ouvidos dos estrelados comentaristas estrangeiros. Fofão, Sandra Pires, Marcelo Ferreira, Carlão, Nalbert, Mark Spitz, Nadia Comaneci, Bart Conner, Greg Louganis, Carl Lewis, Javier Sotomayor e Michael Johnson vão se revezar diariamente em um grupo de cinco participantes na mesa noturna que discutirá cenas e resultados do dia, sob mediação de André Rizek. Dessa vez, a tarefa é até mais simples, englobando três idiomas: português, inglês e espanhol. Durante a Copa, a missão se estendia também para alemão e italiano.

Minha culpa. Houve comoção geral no estúdio de A Regra do Jogo quando Vanessa Giácomo, Cauã Reymond e Marco Pigossi gravaram a cena em que Tóia, sem mais suportar a culpa por achar que matou Romero, conta tudo a Dante e pede que ele a prenda. No ar hoje.

Drauzio Varela inaugura o Estação Plural, programa que prima pelo respeito à pluralidade e estreia dia dia 4, às 23h, na TV Brasil, com apresentação de Mel Gonçalves, Fefito e Ellen Oléria. Em foco: sexualidade, orgulho de ser brasileiro e as mentiras contadas no primeiro encontro.

‘Os Suspeitos’, filme com Hugh Jackman, levou o canal Megapix à liderança na TV paga na sexta, dia 19, durante seu horário de exibição.

Diretor de TV que tudo conhece de sua história, Francesco Calvano procura a coluna para lembrar que o professor Aquiles, criado por Agildo Ribeiro há 40 anos e agora revivido por Marcius Melhem para o Vídeo Show, era uma “homenagem ao grande mestre da dramaturgia teatral, Pascoal Carlos Magno”. “O Agildo o imitava direitinho, não só na voz, como nos gestos.”

Érico Brás, ex-‘Tapas&Beijos, está na nova temporada do Zorra, que estreia em abril.

Fernando Caruso, ex-Multishow, também é novidade no Zorra. É mais um nome que frequentou o velho Zorra Total, agora de volta às noites de sábado.

Cláudia Ohana aparece neste sábado, 27, no Amor & Sexo, da Globo, vestida de Natasha, sua personagem em Vamp, para celebrar o tema do dia do programa: terror.

Tem mais: na ocasião, a atriz canta “apenas” a eletrizante Sympathy For The Devil, hit dos Rolling Stones, que foi trilha da novela.

Gilberto Gil, Dominguinhos e Rita Lee estão no repertório do último dia de batalhas do The Voice Kids, neste domingo, 28, quando Carlinhos Brown se apresenta no palco com a canção inédita

Dois Grudados.

Ruben Feffer, que assina a trilha sonora de O Menino e o Mundo, finalista ao Oscar de Animação, também tem seus créditos musicais estampados no Irmão do Jorel e em Vinicius e Tom, do Cartoon.

26 salas de cinema espalhadas por todo o País vão exibir a luta entre Anderson Silva e Bisping, diretamente de Londres, neste sábado, 27, com transmissão exclusiva do canal Combate

“Tem o Chico Picadinho, o Maníaco do Parque e agora vai ter a Tóia do Churrasco”

Atena (GIOVANNA ANTONELLI) SOBRE O INCÊNDIO QUE MATOU ROMERO EM ‘A REGRA DO JOGO