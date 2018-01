SporTV ultrapassa Discovery Kids na faixa noturna

Tradicional líder da TV paga, o Discovery Kids, vez ou outra, é ultrapassado na faixa noturna. Mas não é algo automático. A liderança da vez no prime time (19h-0h) cabe ao SporTV, mérito da Copa América Centenário. Em 2015, o canal só assumiu essa liderança em agosto, antecipando a façanha agora. Em 20 dias de competição, 16 milhões de pessoas já passaram pelos jogos exibidos ali. No SporTV Play, foram consumidas mais de 68 mil horas de conteúdo. O vídeo do gol de falta de Messi sobre os EUA na semifinal teve mais de 20 mil visualizações. Só para lembrar: a final da Copa América 2015, Chile X Argentina – que vão reeditar a final neste domingo –, rendeu ao SporTV a maior audiência da história da TV paga.

Heleninha. Pronta para comover a plateia mais uma vez, Drica Moraes está em Justiça, próxima minissérie da Globo. Rica é alcoólatra, faz par com Antonio Calloni, mas também um triângulo com Cauã Reymond. O texto é de Manuela Dias e a direção, de José Luiz Villamarim.

Letícia Spiller e Marcello Novaes, ex-cônjujes e melhores amigos, são uma grande aposta de Walther Negrão, Suzana Pires e Júlio Fischer, autores da próxima novela das 6, Sol Nascente. O par não contracena como casal desde Quatro Por Quatro há 22 anos, onde o romance começou.

Fábio Porchat e Thati Lopes gravaram entrevista ao Omelete ontem, com a tecnologia 360º. O sistema permite ao espectador “apontar” o foco da câmera para onde quiser, via mouse (no computador) ou touch screen (em celulares e tablets).

A dupla fala sobre o primeiro filme do Porta dos Fundos, Contrato Vitalício, que estreia dia 30. A conversa vai ao ar no canal do Omelete pelo YouTube, na próxima quarta, 29. Caco Barcellos vai à Flip, em Paraty, onde divide a mesa Os Olhos da Rua com o jornalista britânico Misha Glenny. O jornalista participa também de outra mesa, celebrando os dez anos do Profissão Repórter, no dia 2, na FlipZona, braço jovem da Flip.

Ex-secretário do Partido Comunista, José Luiz Del Royo está há mais de 40 anos tentando localizar os restos mortais da mulher, a estudante Isis Dias de Oliveira, desaparecida durante a ditadura. Esse é um dos casos analisados 26 anos após a descoberta da vala clandestina de Perus, alvo do Fantástico neste domingo.

O programa acompanha com exclusividade a investigação para identificar as ossadas, na primeira vez que uma equipe mostra como o trabalho vem sendo feito, por um grupo da Unifesp. Análise de esqueletos já identificou crânios com perfurações de tiros e outras marcas de possíveis torturas.

Lava Jato à parte, as eleições nos EUA serão o menu da GloboNews em julho. Jorge Pontual apresenta um perfil do candidato republicano, Donald Trump, e também da candidata democrata, Hillary Clinton, no Sem Fronteiras.

72 lutas,

sendo 25 com brasileiros, estão programadas pelo canal Combate para julho. Serão seis edições do UFC no mês, com sete disputas de cinturão e cinco envolvendo brasileiros

"Não posso dizer que fui vítima de violência, ainda mais num país tão violento quanto o Brasil”

Juliano Cazarré A MARÍLIA GABRIELA: TERÇA, NO ‘TV MULHER’, PELO VIVA