Spin-off da série 'The Big Bang Theory' estreia em setembro

A emissora americana CBS produzirá um spin-off de sua série de sucesso The Big Bang Theory, focada na juventude do protagonista Sheldon Cooper, que será transmitido a partir de setembro.

Criada em 2007, The Big Bang Theory foi, nesta temporada, o programa não esportivo mais visto nos Estados Unidos, assim como nos três anos anteriores.

A série original gira ao redor dos personagens Sheldon Cooper (Jim Parsons) e Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), físicos que trabalham no California Institute of Technology, uma universidade localizada em Pasadena.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ingenuidade e excentricidade de Sheldon, cuja inteligência é muito superior a da média, o fazem relativamente inapto para a vida em sociedade, sendo um dos principais pontos cômicos da série.

A nova série, chamada Young Sheldon, mostrará o personagem com nove anos, quando já está no ensino médio. Com um QI de 187, este menino se formou aos 11 anos e obteve seu primeiro doutorado aos 16.

Sheldon será interpretado por Iain Armitag, de oito anos, que atuou na série da HBO Big Little Lies.

Chuck Lorre, um dos criadores de The Big Bang Theory, participou do roteiro da nova série junto com Steven Molaro, um dos produtores-executivos da série original.

O primeiro episódio será dirigido por Jon Favreau, diretor de Mogli: o menino lobo e Homem de Ferro.

Parsons, Galecki e Kaley Cuoco, que interpreta Penny, são os atores mais bem pagos da televisão americana com um cachê de um milhão de dólares por episódio, segundo a imprensa especializada.

Jim Parsons também ganhou um Globo de Ouro e quatro Emmys por interpretar este personagem icônico.