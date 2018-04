Spielberg pretende superar sucesso de 'Lost' com sua nova série, 'Terra Nova'

LOS ANGELES - Steven Spielberg voltará ao mundo da imaginação como produtor de Terra Nova, uma ambiciosa série de orçamento milionário com a qual o diretor pretende superar o sucesso de Lost para transformá-la no fenômeno televisivo do ano.

Com algumas semelhanças com seu grande sucesso Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros, Terra Nova contará a aventura de um grupo que viaja no tempo e volta à pré-história com o objetivo de começar uma civilização.

Na aventura, não faltarão répteis gigantes, vegetações e paisagens espetaculares, assim como personagens misteriosos.

"Terra Nova é mais que qualquer coisa que fiz em minha vida. É incrível", declarou ao portal de entretenimento The Wrap o diretor Alex Graves, diretor do episódio piloto que estreará nos Estados Unidos em duas partes em 23 e 24 de maio e será transmitido pela emissora Fox.

A série estreará um ano depois de ser anunciada pela emissora americana e entre rumores de que seu orçamento foi similar ao de grandes produções cinematográficas.

Há poucos meses se especulava que o investimento inicial do projeto já superava os US$ 10 milhões antes do início das gravações e que o piloto poderia chegar a US$ 20 milhões. Por isso, Terra Nova foi qualificada pelo presidente da Fox Entertainment, Kevin Reilly, como uma grande produção.

"É uma grande aposta, vai ser gigante", disse Reilly, que contribuiu para aumentar as expectativas sobre a obra de Spielberg, que terá o desafio de substituir a popular série Lost.

No entanto, isso parece não intimidar a equipe de Terra Nova, que aposta em seu sucesso.

A série "não tem nada a ver com Lost por uma razão: Foi feita para atrair espectadores maciçamente", afirmou Graves, que acrescentou que Terra Nova quer conquistar diversas gerações.

A série terá suspense e ação, mas evitará os níveis de complexidade de Lost e se centrará na sobrevivência dos personagens em um ambiente ameaçador.

A trama se centra em uma família do ano 2149 que volta 85 milhões de anos para tentar salvar a humanidade e tem no elenco atores como Jason O'Mara e Stephen Lang.

De acordo com Reilly, esta série de ficção científica foi gravada na Austrália, onde seus criadores construíram cenários parecidos com os utilizados em Jurassic Park - O Parque dos Dinossauros e enfrentaram um tempo extremamente chuvoso.

Terra Nova, que foi gravada no final de 2010, terá em sua primeira temporada 13 capítulos, que, segundo Reilly, serão suficientes para compensar todo o investimento.