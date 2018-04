S.O.S. aos sem-teto

Quantos hóspedes você já viu no albergue da Lúcia (Glória Pires) em Paraíso Tropical? Agora pense no número de amigos que já passaram uns dias na casa do casal gay Thiago (Sergio Abreu) e Rodrigo (Carlos Casagrande). Nos primeiros capítulos, o casal hospedou a amiga Fabiana (Maria Fernanda Cândido). Veio então o cafajeste Humberto (Sérgio Marone), que até roubou os dólares dos donos da casa. Depois foi Diana (Daniela Galli), prima do Thiago. Assim que Gustavo (Marco Ricca) se separou, adivinha onde ele foi buscar abrigo? Com Heitor (Daniel Dantas) não foi diferente. E a última a baixar por lá foi Joana (Fernanda Machado).