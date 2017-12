Sony X Warner no primetime Na Sony My Boys, amanhã, 20h - Jordana Spiro é uma jornalista rodeada de homens que dão palpites em sua vida; Samantha Who?, amanhã, 20h30 - Comédia que traz como protagonista a divertida Christina Applegate; Big Day, amanhã, 21h - Em 22 episódios, a série mostra os preparativos para uma festa de casamento; Rules of Engagement, amanhã, 21h30 - Comédia traz relacionamentos amorosos e suas diferentes etapas; The Daily Show with Jon Stewart: Global Edition, terça, 22h30 - Talk show, que já devia ter vindo para cá há tempos, com Jon Stewart; Ugly Betty, quarta, 20h - Até que enfim, a Betty, a Feia de Salma Hayek chegou; Carpoolers, sexta, 20h - Comédia aborda colegas que pegam carona juntos para ir ao trabalho. The Best Years, quinta, 20h - Produção canadense acompanha um grupo de amigos na faculdade. Na Warner Cane, amanhã, 22h - No estilo Sopranos e Dallas, o drama segue uma família cubana que atua no cultivo de cana; The Big Bang Theory, terça, 20h - Na comédia, dois amigos nerds aprendem truques com a bela vizinha; Californication, terça, 22h - Uma das grandes estréias traz David Duchovny no papel de um escritor mulherengo; Chuck, quarta, 20h - Um nerd se torna uma espécie de James Bond; Moonlight, quarta, 22h - Mais uma série com vampiros; Gossip Girl, quinta, 20h - Do mesmo criador de The O.C., drama adolescente é inspirado em série de livros.