Sony volta a exibir a inglesa The IT Crowd O primeiro sintoma para o público da greve dos roteiristas americanos chegou ao Brasil com o Daily Show with Jon Stewart, que o canal Sony acabou de estrear. Sem episódios novos, o talk show dará espaço para a 2ª temporada da divertida The IT Crowd, comédia inglesa que foi tirada da grade do canal injustamente. Voltará dia 18, às 22h30.