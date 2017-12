Sony vai exibir Dirty Sexy Money em 2008 Dirty Sexy Money, com Donald Sutherland, William Baldwin e Peter Krause (ex-Six Feet Under) vai estrear na Sony em março de 2008. Este é outro drama que acompanha uma família, os Darling, que não são éticos na maneira de fazer dinheiro. Os negócios ilegais, no entanto, são camuflados por um advogado que morre e deixa a tarefa para o filho, Nick, que terá de abrir mão de seus valores para ganhar seu salário.