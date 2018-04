Sony: parceria com a Ford para BRNTM A versão nacional do show de Tyra Banks teve mais de 1.700 inscrições. A Sony escolherá 25 semifinalistas. Brazil?s Next Top Model já tem data de estréia: dia 3 de outubro, às 21 horas. Assim como no original, no primeiro capítulo sobrarão 13 finalistas que disputarão um contrato de 4 anos com a Ford Models no valor de R$ 200 mil.