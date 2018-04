Som ,Fúria, e a preguiça e o sono do espectador

Digo que é experiência desoladora porque a gente se depara com todo tipo de boboca emitindo opinião sem pudor nos espaços "deixe seu comentário". O que as pessoas pensam a respeito de certas coisas é realmente surpreendente. Tem gente dizendo que a Duda (Tânia Khalil), de Caminho das Índias, merece ficar com o Raj (Rodrigo Lombardi), sem nem pensar no que será do pobre doutor Lucas - numa dessas, ele acaba a novela com a Deva (Cacau Melo).

Mas fiquei passada mesmo quando li montes de críticas sobre a série Som & Fúria. Passada não por haver críticas, mas pelo que se critica da série em si. O horário em que o programa vai ao ar (entre 23h30 e meia-noite) é campeão das reclamações, o que só pode significar que o povo dorme com as galinhas.

Essa gente que dorme cedo também chama o tema, os bastidores do teatro, de elitista. O que só reforça a piada central do roteiro, sobre uma companhia de teatro que tenta sobreviver nos tempos atuais, quando os assinantes de suas temporadas estão morrendo de velhice. Muitos elogiam, mas os que não conseguem entender as referências ao meio artístico e a Shakespeare parecem irritados. Preguiça, só pode ser.

Tudo isso pode explicar o Ibope obtido pela série, uma média de 16 pontos, onde se esperavam 20.Quem não viu, perdeu (ou ainda pode ver na internet, oba) um dos programas mais bem escritos e interpretados dos últimos tempos. Pode ser que os ratos de teatro tenham rido mais, entendido mais. Mas tirado o pano de fundo do Teatro Municipal, a série tinha todo tipo de relação humana básica, do mesmo tipo que alimenta Shakespeare, Machado de Assis e Aguinaldo Silva.

Sem contar com o insuportável didatismo que a maioria das novelas precisa ter para se fazer entender, o telespectador sonado confunde raciocínio elaborado e sutileza com "coisa de gente metida a besta". Nesse balaio, telespectadores que se manifestam na web põem também Capitu, de Luiz Fernando Carvalho - um deles, aliás, termina o recado mandando um "beijo para a Mirella", a mulher do Latino eliminada de A Fazenda.