Sol ingressa em Aquário Data estelar: Sol ingressa em Aquário, Júpiter e Saturno em trígono, Mercúrio e Netuno em conjunção; a Lua cresce em Câncer. Enquanto isso, aqui na nave Terra o que até agora foi arvorado teoricamente tem de se converter em obra consumada. A substituição da competição pela colaboração, e a da centralização pela distribuição, foram sempre propagandeadas por candidatos políticos e por empresários, mas na prática essas idéias careceram de sopro vital, ficaram na teoria. Porém, os humanos de boa vontade fizeram as devidas correções de caráter no silêncio de seus corações e mentes, reconhecendo as fraquezas e as superando, e agora chegou o momento em que uma força vital é posta à disposição dessas almas nobres, para que avancem pelo caminho da reinvenção cultural com maior destreza. Evidentemente, ninguém abre passagem facilmente, tudo precisa ser feito na batalha. Áries 21/3 a 20/4 Continue dando seu melhor, de modo que quando os conflitos explodirem, sua casa esteja arrumada e os seus negócios em ordem. Desta forma, o tumulto provocado pelos confrontos será, depois, muito mais fácil de arrumar. Touro 21/4 a 20/5 É tão urgente que nossa humanidade se desenvolva, evolua e comece a praticar tudo que até agora foi mera teoria, que o misterioso destino anda dando uma ajuda extra a todo mundo. Perceba essa ajuda extra nos sinais de hoje. Gêmeos 21/5 a 20/6 Quando o assunto for dinheiro, deixe tudo de lado, concentre-se nas medidas necessárias para que o dinheiro deixe de ser problema e se transforme em solução. Agora, quando o assunto for relacionamento, deixe de lado as razões do dinheiro. Câncer 21/6 a 21/7 Você não encontrará uma boa razão para viver se deixar de lado a luta pelos sonhos. Esta luta envolve muito desconforto, porém este é de natureza passageira, diferente do desconforto provocado ao se renunciar dos sonhos. Leão 22/7 a 22/8 Tenha a boa vontade de consertar cada coisa que quebrar, de reparar cada erro cometido, de arrumar melhor todas as coisas e relacionamentos. Tenha a boa vontade de submeter-se a um tempo em que não será você a dar ordens e comandos. Virgem 23/8 a 22/9 Suas certezas provocam tumultos, pois não são bem vistas pelas pessoas próximas, inclusive porque resultariam em projetos que não as incluem. Não importa, agora não é um momento diplomático, mas pertinente a fazer o necessário. Libra 23/9 a 22/10 As demoras vão se provar benéficas, mas para isso acontecer você terá de submeter-se à ação do tempo, sem tentar acelerar os acontecimentos só porque sua visão dos fatos é mais clara do que a das outras pessoas envolvidas. Escorpião 23/10 a 21/11 Você não poderia ter a ingenuidade de esperar que nada demais aconteça depois de cometer os mesmos erros, estando careca de saber que são erros mesmo. É necessário transformar-se e o processo requer atenção de sua parte. Sagitário 22/11 a 21/12 Faça voto de silêncio, principalmente perante as situações que sua alma ainda não compreende. Esta atitude vai poupar você de muito desgosto, pois opinar sobre o que não se entende é o mesmo que arrumar sarna para se coçar. Capricórnio 22/12 a 20/1 No seio das diferenças encontra-se a semente da concórdia, mas esta não germinará evitando-se o confronto. Pareceria insensato mergulhar num conflito, mas na realidade, nada de novo aconteceria preservando-se as coisas como estão. Aquário 21/1 a 19/2 É imprescindível que você acalme as emoções, pois a verdade que surge nas entrelinhas dos acontecimentos não poderia ser devidamente apreciada por uma alma atormentada pela vertigem emocional. Pense bem sobre tudo. Peixes 20/2 a 20/3 Uma coisa é certa: você terá de unir sua força pessoal à dos humanos que estiverem ao alcance, independentemente de estes lhe serem simpáticos ou não. Neste momento, a simpatia interessa pouco, pois é a necessidade a que manda.