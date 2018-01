Sofia Vergara e Kaley Cuoco são as atrizes mais bem pagas da TV em 2015, diz 'Forbes'

A revista americana Forbes divulgou sua lista anual de atrizes mais bem pagas da TV, e a liderança é dividida entre Sofia Vergara (Modern Family) e Kaley Cuoco-Sweeting (The Big Bang Theory), com rendimentos estimados em US$ 28,5 milhões pela publicação, entre junho de 2014 e junho de 2015.

Julie Bowen, que divide as telas com Sofia Vergara em Modern Family, é uma das novidades da lista deste ano, assim como Emily Deschanel, da série Bones.

Veteranas na lista de 2015 incluem Ellem Pompeo, de Grey's Anatomy, Mariska Hargitay, de Law & Order: SVU, e Julianna Margulies, de The Good Wife.

A própria revista lamenta a falta de diversidade racial na lista, bem como a diferença entre as listas de homens e mulheres - a "nota de corte" para a lista feminina, neste ano, foi US$ 4,5 milhões menor do que para a masculina.

A lista é elaborada com base em diferentes fontes, como dados da Nielsen e do IMDB, entrevistas com agentes e advogados.