Sofia Vergara é a atriz de TV mais bem paga do mundo pelo terceiro ano

Não é à toa que Sofia Vergara foi parar em um pedestal na entrega do Emmy deste ano. Pelo terceiro ano, a intérprete da Gloria da série Modern Family foi anunciada pela revista Forbes como a atriz de TV mais bem paga do ano. Segundo a publicação, o faturamento da colombiana foi de US$ 37 milhões, superando celebridades há mais tempo na mídia, como Ashton Kutcher, o número um entre os atores, que ganhou US$ 26 milhões.

Estrela da série que levou o troféu de melhor do gênero de comédia, Sofia tem o cachê estimado em US$ 325 mil (R$ 780 mil aproximadamente) por episódio gravado de Modern Family. A fortuna, porém, não vem da TV. De acordo com a Forbes, a colombiana engorda a conta bancária com campanhas publicitárias. Ela é garota-propaganda de refrigerante, cosméticos, operadora de celular e até de remédio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do frisson em cima do status de Sofia Vergara, a publicação constata que há um certo machismo no mercado. A soma do faturamento os dez atores mais bem pagos é de US$ 214 milhões, contra US$ 140 milhões das dez atrizes que lideram o ranking.

Por falar na questão de gênero, a brincadeira com a colombiana no Emmy foi alvo de críticas. Pelo fato de Sofia - mulher e latina - ter ficado girando no pedestal enquanto o presidente da academia de TV, Bruce Rosenblum, falava sobre bom desempenho das produções televisivas, gerou revolta do público, que reclamou da performance nas redes sociais de na imprensa norte-americana.