Socorro, chame a polícia da moda!

. Mais bacana que comentar os vencedores do Globo de Ouro - Tina Fey e Alec Baldwin, de 30 Rock, papam tudo sempre mesmo -, é falar do Fashion Police, aquele programa do E! Entertainment que malha todas as celebridades no tapete vermelho. Amei ver Christian, o divertido vencedor da 4ª edição do reality Project Runway, na bancada. Com ele estava Jay Manuel, de America's Next Top Model, já figurinha carimbada nas premiações exibidas no E! Segundo o Fashion Police, a famosa mais bem vestida da noite foi Eva Longoria, a Gabrielle de Desperate Housewives. Discordo e protesto! Que mania desse povo de querer ser sereia! Isso sem contar os vestidos de festa de formatura. A polícia da moda malhou Blake Lively, a Serena de Gossip Girl. Adoro Blake - apesar de preferir Leighton Meester, a Blair -, mas aquele vestido estava de doer. Blake e Eva deveriam ter pego algo dos closets de Serena e Gabrielle! Elas iriam arrasar mais ainda no tapete vermelho! Morri de rir com os comentários maldosos sobre o vestido de Hayden Panettiere, a Claire de Heroes. Ai, nem cabe reproduzir aqui... Quem mais amei ver na entrada do Globo de Ouro foi a pessoa que mais ofuscou a vista dos fashionistas. Madeleine Martin, a Becca, de Californication, apareceu com um vestido esquisitinho demais para um evento desses e com aquele cabelinho e franjinha no maior visual Vandinha, da Família Adams. Divertida e criminosa! Fez a polícia da moda gritar! Fiquei triste de ver Heather ser eliminada do America's Next Top Model! Ela tem Síndrome de Asperger (espécie de autismo), mas é a candidata mais incrível!