Sobe a audiência dos desfiles de carnaval

Da telona. Domingas na novela A Regra do Jogo, Maeve Jinkings conversa com Simone Zuccolotto para o Cinejornal, do Canal Brasil – sábado, às 21h. Fala de Aquarius, novo filme de Kléber Mondonça, em que contracena com Sonia Braga, e de Boi Neon, de Gabriel Mascaro, em cartaz. De tanto participar do cinema feito em Pernambuco, ela foi morar no Recife.

Bruna Louise é mais uma contratação do Multishow para a programação de humor da casa. Diretor geral do canal, Guilherme Zattar se interessou pelo seu passe desde que assistiu a uma entrevista dela no Programa do Jô.

Parceira de Kéfera, uma das mais populares Youtubers do País, Bruna Louise será aproveitada pelo Multishow em programas do canal, podendo também ganhar um projeto próprio – já em planejamento.

Uma família brasileira abre a nova série da BBC Earth com o Dr. Michael Mosley, médico que já comandou outras séries para o canal. Em 9 Months That Made You (9 Meses Que Geraram Você), a Família Silva, de Brasília, exibe 14 de seus integrantes com seis dedos em cada mão.

A nova série da BBC Earth soma três episódios e versa sobre todos os passos de uma gestação. A participação dos brasileiros ocorre para explicar questões genéticas. Estreia domingo, às 22h50.

‘Tempero Secreto’, série de ficção que tem a culinária como tema, para o GNT, está em pleno expediente de gravações. O elenco conta com Alessandra Maestrini e Walderez de Barros. A produção é da Primo Filmes.

O enredo de Tempero Secreto é focado em um restaurante que alcança sucesso graças a um tempero industrializado. É um estabelecimento chefiado por alguém que não é do ramo.

Outra série que logo desembarca no GNT é Compulsão, de João Jardim. Documental, como foi Amores Livres, no ano passado, para o mesmo canal, a produção da vez aborda os mais variados tipos de dependência.

E o destaque na RedeTV! nesse carnaval não veio dos foliões perseguidos pelas câmeras da emissora, mas sim do policial Operação de Risco, com pico de 5,1 pontos em São Paulo.

“Acabando o carnaval, o Nelson Rubens vai direto pro Madame Tussauds”

Bruno Mazzeo NO FACEBOOK

3 horas

foram consumidas pelo pessoal da maquiagem de ‘A Regra do Jogo’ para que a loira Atena se transformasse na morena Helena, nova identidade de Giovanna Antonelli na novela das 9