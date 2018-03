'Smallville' terá episódio final de duas horas

A série Smallville terá um episódio final de duas horas. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 8, pelo site da revista Entertainment Weekly. O especial vai ao ar nos Estados Unidos em 13 de maio.

"Estamos empolgados em poder fazer os momentos finais de Smallville um evento na televisão, enquanto o personagem com quem crescemos juntos passa por sua transformação", afirmaram os produtores executivos Brian Peterson e Kelly Souders em um comunicado.

A história do jovem Clark Kent (interpretado por Tom Welling), o alter ego do Super-Homem, e sua jornada até se transformar no herói, está na décima temporada.

Nesta reta final, Clark tenta encontrar um equilíbrio entre sua missão de salvar o mundo - dificultada pela Lei de Vigilantes - e se dedicar à sua noiva, Loius Lane (Erica Durance). No último episódio, Clark é levado a lutar contra o vilão Darkseid e precisa vencer a batalha para seguir em sua missão de defensor da humanidade.

No Brasil, a série é exibida pelo canal Warner Channel da TV paga.