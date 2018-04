Site de música eletrônica lança TV Completando 10 anos no ar, o rraurl é um dos principais sites sobre música eletrônica no País. Entre as novidades que a página está lançando para comemorar o seu aniversário está o "rraurl TV", um canal na web que vai cobrir as principais festas, shows e festivais brasileiros. O site também está elaborando uma lista com os 50 discos, músicas, fatos e festas mais importante desses últimos 10 anos.