Site da MTV serve de escola

"É um laboratório para o canal", costuma repetir Mauro Bedaque, gerente de Conteúdo do Portal MTV.

"A bagagem da web dá segurança na hora de ir para a TV. Traz um know-how da comunicação com o público. Não adianta apenas bombar na rede, pois a audiência na TV é muito maior", explica.

Um bom exemplo é Didi Ferreira, repórter do Furo MTV. Conhecido na web como um dos colaboradores do blog Te Dou um Dado?, ele primeiro ganhou um blog dentro do site do canal. Em seguida, um programete online. Daí até cavar um espaço na televisão foi quase um ano.

"Fui ficando mais à vontade. Minha linguagem teve de ser adaptada, pois TV é mais popular, enquanto a internet fala de um jeito mais moderno, que atinge um público novo, mais formador de opinião", conta.

Segundo Bedaque, as parcerias são um processo natural. "A internet é uma rede social, feita para descobrir novidades. Pode ser uma nova namorada, um novo apresentador ou roteirista", exemplifica.

O termo "processo natural" foi muito usado durante as entrevistas para esta reportagem. Possivelmente ninguém pode afirmá-la melhor que o publicitário Antônio Tabet, mais conhecido pela alcunha de Kibe Loco.

Há quatro anos ele é roteirista do Caldeirão do Huck, na Globo. "Na internet cada um é editor de si mesmo. Eu já trabalhava com redação, o blog só deixou meu trabalho mais visado, o que ajudou na minha contratação", diz.

Para ele, a migração de profissionais da web para a TV põe fim a um mito. "Acaba com aquele papo de que a internet vai acabar com a televisão. São duas mídias que convergem muito bem".