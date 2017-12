'Sinfonia Insana', com Gael García Bernal, chega à sua 2ª temporada

Conhecido por suas interpretações marcantes em filmes como Amores Brutos, de Alejandro González Iñárritu, Má Educação, de Pedro Almodóvar, e Diários de Motocicleta, de Walter Salles, Gael García Bernal tem se dedicado, desde 2014, a seu personagem, o maestro Rodrigo, da série Sinfonia Insana (ou Mozart in The Jungle, no título original). A série chega à sua segunda temporada, a partir desta terça-feira, 16, no Fox Life. São 10 episódios, com 30 minutos cada, exibidos sempre às terças, às 22h. Na recente premiação do Globo de Ouro, em janeiro, Sinfonia Insana saiu com dois prêmios: melhor série de comédia e melhor ator em série de comédia, para Gael.

A série tem como foco os bastidores da música clássica e de uma orquestra, a Sinfônica de Nova York, uma das mais respeitadas do mundo. Rodrigo (Gael García Bernal), maestro excêntrico e com ideias inovadoras, é contratado para cuidar dela. Só que sua chegada provoca uma série de mudanças que são rejeitadas por muitos que nela já atuam. Menos pela jovem Haley (Lola Kirke), uma oboísta que tem uma oportunidade em sua carreira.

“O mundo da música clássica é muito particular, é muito humano. Fortes emoções estão rolando e as apostas se tornam muito altas, de modo que é tudo sobre música”, diz Gael, comentando a série, em depoimento à Fox. “É sobre a política que acontece no mundo da música clássica em todos os níveis. A politicagem de como funciona, do poder dentro desse mundo, mas também do sexo e da espiritualidade. E a pressão é muito alta em alguns casos. É um tipo de arte que mexe com a gente como seres humanos.”

Sucesso. A segunda temporada de Sinfonia Insana vai se enveredar pela situação de trabalho dos músicos – por causa de uma disputa contratual, haverá uma tensão interna. Além do protagonismo de Gael como o talentoso Rodrigo, a nova safra da série reserva ainda um momento especial para a atriz Bernadette Peters, que faz o papel de Gloria Windsor, a presidente do diretório da orquestra, que vai exibir seu talento vocal durante uma performance em um dos episódios.

Há ainda a participação de Gretchen Mol, como a advogada trabalhista Nina Robertson, contratada pelos membros da orquestra quando começam as negociações de seus contratos. A esperança dos músicos insatisfeitos é que ela possa representá-los com o mesmo sucesso que teve com os jogadores da NHL.

Sinfonia Insana é inspirada no livro Mozart in The Jungle, de Blair Tindall, e foi criada e escrita por Jason Schwartzman e Roman Coppola. Além de Gael García Bernal e Bernadette Peters, fazem parte também do elenco atores como Lola Kirke, Saffron Burrows e Malcolm McDowell. Uma terceira temporada da série já foi confirmada.