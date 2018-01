Simony sobre Orival Pessini, criador do Fofão: 'acabo de perder meu amigo'; veja a repercussão

Morreu na madrugada desta sexta-feira, 14, em São Paulo, Orival Pessini, criador dos personagens Fofão e Patropi, aos 72 anos - e colegas e amigos já prestaram homenagens ao ator.

Veja a repercussão nas redes sociais:

Simony, cantora:

"Hoje é um dia tão triste, mas tão triste porque eu acabo de perder meu amigo, meu boneco que fez tanto minha alegria e a de muitas crianças. Orival Pessini eu te amo. Vai com Deus, meu amigão. Meu eterno Fofão"

Jair Oliveira (Jairzinho)

"Orival Pessini mora no melhor lugar de nossas almas, pois conquistou espaço cativo em nossas infâncias e em nossos sorrisos. E quando alguém chega a estes lugares, alcança também a lembrança eterna. Certamente jamais nos esqueceremos de seus incríveis personagens, de seu talento grandioso e de sua imaginação cativante. Seja através do símio barbudo e divertido do planeta dos homens, do simpático "hippie" boa-praça de cabelos cacheados, do "apatralhado" extraterrestre bochechudo que encantava crianças e adultos, ou de tantas outras inesquecíveis criações, Pessini garantiu brilho intenso no sorriso de cada admirador. Em meu sorriso, ele brilha exageradamente em todos os dentes! Brilhe mesmo; brilhe sempre, meu bom e querido amigo"

Ratinho, apresentador de TV:

O nosso eterno Fofão, nos deixou. Um cara que tive o privilégio de conhecer e com um humor impressionante! #ripfofao pic.twitter.com/yhseTjsJOM — Ratinho SBT (@ratinhodosbt) October 14, 2016

Mônica Iozzi, apresentadora de TV:

Hoje o querido ator Orival Pessini nos deixou. Criador de Fofão, Patropi, Macaco Sócrates e tantos outros personagens incríveis. Uma pena... pic.twitter.com/WRluX91haj — Monica Iozzi (@Srta_Iozzi) October 14, 2016

Dani Calabresa, atriz e apresentadora:

Hj perdemos o querido Orival Pessini ❤️️ ele criou o Fofão, o hilário Patropi.. Tive sorte de gravar com ele na MTV. ❣ — Dani Calabresa (@calabresadani) October 14, 2016

Bruno Mazzeo, ator:

Meu carinho à família do Pessini. Figura doce e querida. Fofão, Patropi, e "o macaco tá certo" são eternos para várias gerações. Aplausos. — Bruno Mazzeo (@bmazzeo) October 14, 2016

Gugu Liberato, apresentador:

Descanse em paz querido Orival Pessini, o eterno criador do Fofão. https://t.co/jQQI8W4Ssj — Gugu Liberato (@guguliberato) October 14, 2016

Sonia Abrão, apresentadora:

Adeus, Fofão! Uma foto publicada por Sonia Abrão (@soniaabrao) em Out 14, 2016 às 7:14 PDT

Rodrigo Scarpa, o "repórter vesgo":

Mais uma em homenagem a Orival Pessini, que marcou gerações com Fofão e Patroni . Ele mesmo fazia as máscaras. Criações que ficarão eternizadas #tv #fofão #rip Uma foto publicada por Rodrigo Scarpa (@rodrigovesgo) em Out 14, 2016 às 6:48 PDT

Tiririca, cantor e deputado federal:

Hoje grande ator e humorista, Orival Pessini nos deixou. Vai ficar na memória a sua alegria e quanto nos divertíamos na Escolinha do Barulho. Descanse em paz! #rip #ripfofão #riporivalpessini #tiririca2222 #tiriricanaweb Uma foto publicada por Tiririca na Web (@tiriricanaweb) em Out 14, 2016 às 6:11 PDT

