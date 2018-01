Simon Cowell vai deixar o 'American Idol' em 2010

O jurado do "American Idol" Simon Cowell disse nesta segunda-feira que vai deixar o programa de televisão no fim do seu contrato, em maio de 2010.

Cowell disse a jornalistas em Los Angeles que vai lançar o programa "The X Factor" na Fox em 2011.

"American Idol", cuja nona temporada começa nesta terça-feira nos Estados Unidos, é o programa mais visto da televisão norte-americana.

"Tenho certeza de que vai continuar sendo o programa número 1", disse Cowell.

(Reportagem de Jill Serjeant)