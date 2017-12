Simon Cowell vai deixar 'American Idol', diz tabloide The Sun

Cowell, de 50 anos, é jurado do programa desde o seu início em 2002, mas seu contrato expira depois do fim da nona temporada, que começa em janeiro e termina em maio de 2010. No passado ele já deu sinais de estar entediado com seu papel no programa.

Seus insultos a cantores desafinados, no entanto, é uma das maiores atrações da competição, que nos últimos três anos viu sua audiência cair.

Na próxima temporada, a jurada Paula Abdul deixou o programa e será substituída pela apresentadora de TV Ellen DeGeneres.

O irmão de Simon, Tony, disse nesta terça-feira que Simon estava se preparando para sua última temporada no "Idol".

"Está sendo preparado um comunicado que vai confirmar o que todo mundo esperava -- Simon vai deixar o 'Idol' no fim de 2010 para se concentrar em levar a versão americana do 'The X Factor' para a televisão norte-americana em 2011", disse Tony Cowell, segundo o Sun.

O Sun, como o canal Fox, é parte do império da mídia de Rupert Murdoch News Corp.

O agente de Cowell e a rede Fox em Los Angeles, onde o "Idol" é produzido, não quiseram comentar a notícia.

Embora continue sendo o programa de televisão mais visto dos EUA, a audiência do "Idol" caiu em 2009 para cerca de 26,3 milhões, dos cerca de 30,8 milhões em 2006.

(Reportagem de Jill Serjeant)