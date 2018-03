Simon Cowell é o homem que mais ganha na TV dos EUA, diz Forbes Simon Cowell, o polêmico juiz do programa "American Idol" e criador do "America's Got Talent", é o homem mais bem pago do horário nobre da televisão norte-americana, com uma bolada estimada de 75 milhões de dólares, disse a Forbes.com nesta terça-feira.