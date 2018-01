Silvio Santos ressuscita 'Aqui Agora'

Imagens tremidas, repórteres que choram de emoção com seus entrevistados, notícias ao estilo "espreme, sai sangue". Silvio Santos quer desenterrar o Aqui Agora. Sucesso nos anos 90, o noticiário pode retornar à emissora repaginado, mas sem perder o tom popularesco. Plano antigo de SS, a volta do Aqui Agora começou a ganhar força no final do ano passado e início deste ano. Pilotos (programa teste) com César Filho, Analice Nicolau e Afanasio Jazadi no comando da atração foram gravados. Mas Silvio não gostou do resultado. Queria mesmo é Datena na bancada, no melhor estilo Cidade Alerta. Ficou na vontade. Enrolado com multas contratuais, Datena ainda permanece na Band. Marcelo Rezende, da Rede TV!, chegou a ser cotado para a vaga, assim como Faccioli, da Record. Mas nada ainda foi fechado. Silvio segue em busca de um âncora que tope qualquer parada. Porque essa era a cara do Aqui Agora. No ar de 1991 a 1997, o noticiário teve entre os seus comentaristas Jacinto Figueira Júnior e ninguém mais que o locutor do caos, Gil Gomes. Inovou bastante, como quando apostou no uso do gerador de caracteres ao exibir manchetes escandalosas sobrepostas às imagens. No YouTube é possível ver o melhor do noticiário, que beirava o circense. Do homem da previsão do tempo ao comentarista de economia - cargo ocupado por Maguila - tudo fugia propositalmente do padrão Globo de qualidade. Entre as pérolas do Aqui Agora na web há uma reportagem com Angélica, com alguns quilos a mais e um vídeo do então repórter Celso Russomanno defendendo os direitos de um consumidor bastante irritado. A chamada da matéria: "Faltou empada na festa." Mas além das piadas e dos picos de audiência, o Aqui Agora colecionou também processos. Exibiu muitos tiroteios, perseguições policiais, mas passou da conta mesmo quando colocou no ar um suicídio, ao vivo. A inovação deu lugar ao abuso. Aos poucos deixou de ser "sensacional" para se tornar "sensacionalista", no pior sentido da palavra. Caminho curto rumo ao fim . Colaboradores do caos Felisberto Duarte (Feliz) Nunca a previsão do tempo foi tão divertida. Feliz encenava o clima do dia: "piririm, pororom" Maguila O noticiário era tão "ousado" que colocou o ex-boxeador Maguila como comentarista econômico César Tralli Hoje estrela Global, César Tralli correu atrás de muito bandido nos seus tempos de Aqui Agora Celso Russomanno Começou como repórter de defesa do consumidor. Bordão: "Estando bom para ambas as partes..." Cristina Rocha Além de apresentadora, a loira também foi comentarista dos mais variados assuntos