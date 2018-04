Silvio Santos, fique esperto! Querido Silvio Santos, não quero saber de Gugu nem de Justus. O assunto aqui é outro. Gostaria muito de saber por que boas séries são relegadas a um espaço nada nobre na programação do SBT. Desculpe a intromissão, mas defendo que todas as séries tenham tratamento especial como o dado a My Wife and Kids, maravilhosamente batizado de Eu, a Patroa e as Crianças, e no ar às 19h15! Agora, ver as atrações da HBO servirem de tapa-buraco - e sem nomes divertidos - é uma afronta. Sei que já reclamei disso lá atrás, quando as séries que recheavam a madrugada na sua emissora nem eram tão incríveis quanto as que estão hoje no ar. Veja bem, ?seu? Silvio, Entourage, Big Love - Amor Imenso, Epitáfios e Família Soprano são superproduções que merecem respeito. Aposto com o senhor que muitos leitores nem sabiam que essas séries estavam em cartaz no SBT! E também aposto que muitos leitores nem têm acesso a essas atrações, uma vez que a HBO só está disponível em pacotes premium das TVs por assinatura. Ou seja, seria incrível poder ver essas séries na TV aberta. Seria, mas não é, pois colocá-las às 4 horas da manhã é como pedir para ninguém assistir! Outro exemplo de mau aproveitamento é a premiadíssima The Closer, que durante tempos ficou fora do ar no Brasil, já que a Turner a sacou da TNT e demorou para acomodá-la no Space (disponível apenas na Sky). Olha que programão o senhor relega ao horário das 3h45! Mesmo Os 4400, que estreou nesta madrugada, às 4h30, é boa demais para ser vista por tão poucos. Fique esperto, Silvio! O senhor pode não ter visto, mas eu vi e afirmo: essas séries valem ouro para qualquer seriemaníaco!