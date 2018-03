Louca de ciúmes de Maria Paula (Marjorie Estiano), Sílvia (Alinne Moraes) resolve se vingar do amado em Duas Caras. A vilã irá trair Ferraço (Dalton Vigh) com o motorista João Batista (Júlio Rocha). Ela sai com JB diversas vezes, até que Ferraço descobre. Sílvia acabará escorraçada pelo noivo e, completamente maluca, será internada pela mãe em um hospício. Mas fugirá, prometendo vingar-se de todos.