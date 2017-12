Silvia trai Ferraço com João Batista

Silvia (Alinne Moraes) não se conforma em dividir a atenção de Marconi Ferraço (Dalton Vigh) com Renato. Veja também: Sete pecados: Hércules é o assassino de Ágatha Caminhos do Coração: Fábrica de mutantes Quando o noivo argumenta que precisa ficar próximo do filho para que Maria Paula (Marjorie Estiano) não faça nada contra ele, Silvia se revolta. A briga do casal acontece às vésperas de uma viagem para Teresópolis . A vilã planejava passar um fim de semana romântico ao lado do noivo, mas seus planos vão por água abaixo quando ela descobre que Ferraço chamou o filho para ir junto. Quem percebe o clima pesado entre o casal é João Batista (Júlio Rocha). O motorista anda carente, pois Débora (Juliana Knust) só se dedica a Antônio (Otávio Augusto), e resolve paquerar a patroa. Silvia se vinga de Ferraço e vai para cama com João Batista.