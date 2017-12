Silvia tenta matar filho de Ferraço As maldades de Silvia (Alinne Moraes) assustarão até seu amado Ferraço (Dalton Vigh) em Duas Caras. Irritada com a reaproximação de Ferraço e Maria Paula (Marjorie Estiano), que viverão até uma outra noite de amor, Silvia vai seqüestrar e tentar matar o filho do casal. O problema é que essa atitute irá aproximar ainda mais os dois, que juntos tentarão ter Renato (Gabriel Sequeira) de volta a salvo.