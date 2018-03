Silveirinha é suspeito de ser o assassino

Com a ajuda de Silveirinha (Ary Fontoura) e Dodi (Murilo Benício), Donatela (Cláudia Raia) será incriminada pela morte do marido. Mas, para salvar a namorada, Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) investigará o crime e, pelas suas pistas, descobrirá que o assassino é o mordomo. Silveirinha revelará a Cilene (Elisângela) que Halley (Cauã Reymond) é o filho desaparecido de Donatela e que o bebê que ele teve com a cafetina morreu no parto. Para não ser acusada de seqüestro, Cilene será convencida a mudar seu depoimento. Salvatore (Walmor Chagas) também será chantageado, por Dodi, e incriminará Donatela. Mas o jornalista concluirá que o assassino é Silveirinha. Inconformado com o fim da dupla Faísca e Espoleta, que acabou porque Donatela parou de cantar para se casar, o mordomo teria planejado o assassinato.