Sid & Nancy, um trágico caso de amor

Quando foi exibido na Mostra Internacional de São Paulo, em 1986, o filme Sid & Nancy deixou marcas no falecido cine Metrópole: empolgados com a história do lendário Sid Vicious, integrante do Sex Pistols, fãs picharam o símbolo punk na parede do cinema. Um ato de rebeldia provocado pela trajetória do baixista Vicious que, depois de dezenas de prisões por porte de drogas pesadas, acabou morrendo de overdose de heroína em 1978, em Nova York. Dirigido por Alex Cox, o filme mostra como sua vida já tumultuada e autodestrutiva foi potencializada com a chegada da namorada Nancy Spungen. Ela não fazia o tipo familiar: trabalhava num bordel em Uptown onde havia quartos temáticos. Concentrada em grandes estrelas do rock, ela namorou astros como Ron Wood, Keith Richards e viajou em turnê com o Aerosmith. Fazia também um tipo sadomasô. Sid Vicious a amou e a matou num hotel barato alguns dias antes de se entupir de droga. A morte de Vicious foi considerado o marco final da trajetória do punk legítimo. Na tela, Gary Oldman e Chloe Webb impressionam nos papéis centrais, mas o disco lançado pela Magnus Opus não traz extras.