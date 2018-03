Shows de aparências

Dia de Princesa, Transformação, A Verdadeira Idade... O público brasileiro que assistir aos novos programas do SBT nesta semana terá a sensação de já conhecer as atrações, como um filme que já se sabe o final. A novidade, no entanto, está no fato de que Esquadrão da Moda, que estreia nesta terça-feira, e 10 Anos + Jovem, no ar na sexta, são versões brasileiras de formatos de sucesso no exterior, que chegaram ao Brasil via canal Discovery Home&Health. Da BBC, Silvio Santos comprou o Esquadrão da Moda e, da também inglesa Channel 4, importou o 10 Anos + Jovem. O patrão manteve os títulos originais, usados pelo Discovery. Modelo desde os 13 anos, Isabella Fiorentino, de 31, comanda o Esquadrão ao lado do stylist pernambucano Arlindo Grund, de 34. Para a tarefa, a top teve de fazer um curso de consultoria de imagem. "Sabia que existem tipos diferentes de gordinha?", explica Isabella. Com 26 episódios, a atração ensina mulheres a se vestirem de acordo com o corpo e ainda "dá um tapa" no cabelo e maquiagem. "Adoro a versão americana, com a acidez da Stacy e do Clinton (os apresentadores)", diz a top. Animado, Silvio já negocia a compra da 2ª temporada. COM EMOÇÃO Lígia Mendes, que comandou os realities shows Ídolos, Astros e Quem Perde Ganha, está à frente do 10 Anos + Jovem e, após gravar os 13 episódios da 1ª temporada, já está envolvida com a 2ª. A ideia, no caso, é transformar o look de pessoas que aparentam ser mais velhas. Para isso, é convocado um arsenal de profissionais, como dentista, dermatologista, cabeleireiro, maquiador e personal stylist. Apesar de dizer que a atração é destinada a quem não pretende "entrar na faca", já foram gravadas microlipoaspirações e cirurgias para corrigir orelha de abano. "A diferença da nossa versão é que contamos a história da participante e fazemos acompanhamento psicológico", diz o diretor do programa, Ricardo Perez. Esquadrão da Moda, SBT, às terças e quintas, às 20h. 10 Anos + Jovem, SBT, às sextas, às 20h.