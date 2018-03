Show de calouros 3

André Vasco será um repórter-apresentador do programa. Divulgação

Eliminatórias com candidatos bizarros, bem mais divertidos que os "talentosos" escolhidos. Jurados afoitos por escorraçar alguém, ou se emocionar com uma Susan Boyle de plantão. Nos bastidores, um apresentador engraçadinho, disposto a mostrar os bastidores da novidade. Novidade? O SBT estreia na quarta-feira, às 20h, Qual É o Seu Talento? , primo-irmão, para não dizer irmão quase gêmeo, de Astros, Ídolos, Fama e genéricos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No palco, mágicos, humoristas, contorcionistas, criancinhas - nossa, quantas Maisinhas há por aí - e grupos de dança se revezam em busca de um prêmio de R$ 100 mil em barras de ouro. Ouro? Coisas de Silvio Santos, que adora premiar com barrinhas.

Essa diversidade de talentos é, na verdade, o diferencial do formato, uma versão brasileira do Britain?s Got Talent, que revelou Susan Boyle. Os outros realities do gênero só apostavam, até então, em cantores.

A primeira temporada de Qual é o Seu Talento? terá nove eliminatórias semanais, três semifinais e uma final. Em cada episódio, dez artistas se apresentam. A cada programa, de um a quatro concorrentes são aprovados pelos jurados por meio do sinal verde ou vermelho.

Somente com a unanimidade o candidato ganha uma vaga na semifinal. Na final, seis candidatos concorrem ao grande prêmio.

O programa também trará vídeos com a história dos finalistas , além da participação especial de artistas.

JÚRI FIXO

Os jurados você já viu em algum lugar, ou melhor, no SBT mesmo, no Astros. O produtor musical Arnaldo Saccomani, a pesquisadora Cyz Zamorano, produtor e crítico musical Carlos Miranda e o músico Thomas Roth seguem no júri da nova atração.

O ex-VJ da MTV André Vasco será uma espécie de repórter-apresentador, pois ficará mais nos bastidores da atração, mostrando as histórias dos candidatos, curiosidades, além da expectativa em torno da escolha dos finalistas.

"Serei uma extensão do telespectador", fala Vasco, que comandará o mais novo Show de Calouros do patrão, sem o patrão.