Show da virada O ator Rodrigo Veronese tem muito o que comemorar neste ano-novo. Em 2007, ele deu a volta por cima, depois de levar uma bela puxada de tapete em 2006. Na época, ele estava escalado para ser o mocinho da novela Cristal, no SBT, e foi avisado pela imprensa de que o novo diretor do folhetim, Herval Rossano (que morreu este ano), o havia cortado da trama deliberadamente. Veronese foi substituído por Dado Dolabella e entrou na Justiça contra a emissora de Silvio Santos. "A única mágoa que tenho é a de não terem acreditado na minha capacidade. Nem cheguei a fazer o trabalho. Hoje sinto o gostinho de dizer: ?Poxa! Ele (Herval) estava errado?." Veronese passou seis meses em Portugal curtindo a fossa e, assim que voltou, recebeu o convite para a novela Paraíso Tropical. "Todos que me sacanearam se deram mal. Agora me sinto de alma lavada."