'Sherlock' terá episódio especial no ano que vem

Quem achava de não aguentaria de tanta ansiedade em ter de esperar pela quarta temporada de Sherlock em 2016 terá um alívio no ano que vem. A BBC anunciou nesta quarta-feira, 2, que fará um especial da série no ano que vem. "E não é só isso, vamos rodar mais três episódios em que Sherlock (Benedict Cumberbatch) e John Watson (Martin Freeman) irão para uma situação mais obscura. A equipe está muito animada com as novas aventuras", adianta Mark Gatiss, um co-criador e roteirista.

Parceiro de Gatiss na série, Steven Moffat faz mistério sobre o que acontecerá com o protagonista. "Ainda é muito cedo para dizer, mas estamos confiantes que as próximas coisas a acontecerem com Sherlock e John são bem diferentes do que você pode imaginar", provoca.

No ar desde 2010, a série é inspirada na obra de Arthur Conan Doyle (1859-1930), que criou o ilustre detetive da literatura britânica. Na temporada passada, Sherlock retornou da morte e Watson se casou com Mary Morstan (Amanda Abbington). Ainda não há data prevista para a exibição no Brasil nem no Reino Unido.