Sharon Stone de volta à TV na pele de vice-presidente

Sharon Stone, mulher fatal das telas, indicada ao Oscar por filmes como Cassino e Instinto Selvagem se transfere para a TV, com a série Agente X, da TNT, no papel da primeira vice-presidente no país, Natalie Maccabee. A estreia no Brasil será dia 14, para ser exibida às 21h de sábado e 17h de domingo.

Sua atividade como número dois do governo tem a companhia do agente secreto John Case (Jeff Hephner) que combate os inimigos, dentro e fora do país. O drama traz também Gerald McRaney, Jamey Sheridan, John Shea e James Earl Jones. Sharon falou à reportagem:

Como descreveria a série Agente X?

É uma série de TV mais leve, um suspense que leva assuntos atuais para um ambiente familiar, mas não devem ser muito pesados. Os temas que envolvem a política são fascinantes. Procuramos levar pelo menos um tema quente, sexy, a cada semana. Não há nada como um criminoso sexy para tornar seu domingo especial.

Você participou das cenas de ação?

Algumas cenas pequenas, mas Jeff trabalhou incansavelmente para estar nessa condição física extraordinária porque a maior parte ficou por conta dele. No final de cada episódio ele literalmente se estendia no chão da sala de maquiagem. Mudávamos de roupa e nos aprontávamos para deixar o set de filmagem e ele continuava lá, estirado, quase gemendo. Mas acabava se levantando e isso ocorria a cada semana. Ele é sensacional.

Que tal trabalhar com James Earl Jones, que interpreta o juiz presidente da Suprema Corte?

James é uma pessoa muito querida. Trabalhei com ele quando tinha 24 anos. Eu o conheço desde o início da minha carreira no cinema. Os dias em que ele vem trabalhar são os meus dias mais especiais. Eu o adoro e o admiro.

Você chamou muito a atenção por uma recente foto nua no Harper’s Bazaar. Ficou feliz com essa sessão de fotos?

Quando fiz a sessão de fotos para a revista Shape um ano antes fiquei muito nervosa, fiz muito exercício e me esforcei muito. Para a Harper’s Bazaar foi a mesma coisa. Mas resolvi não pensar realmente no caso. Fui para a sessão de fotos pensando, “bem, é o que tenho de fazer isto hoje”. Era um pouco assustador, mas o dia acabava passando e eu me esquecia do assunto. E depois as fotos foram publicadas e fiquei muito surpresa que tenham chamado tanto a atenção.

Parece que você vem aumentando sua carga de trabalho como atriz.

Tenho três filmes a serem lançados (incluindo Life on the Line e Dia das Mães). E fiz um trabalho com Steven Soderbergh para a HBO que é um novo formato para a televisão.

Você se recuperou plenamente do seu AVC e da hemorragia cerebral?

A recuperação levou um longo tempo. E você tem de refazer sua vida por você mesma. Você se vê no fim da linha naquilo que faz, como foi o meu caso. E de novo tem de sair dessa situação sozinha. / Tradução de Terezinha Martino