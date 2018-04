Shankar descobre que é pai de Opash

A farsa da megera Laksmi (Laura Cardoso) começa a desmoronar, em Caminho das Índias (Globo). Quando Shankar (Lima Duarte) registra queixa contra Opash (Tony Ramos), com o intuito de tirar a casta do comerciante, Karan (Flávio Migliaccio) aconselha Laksmi a fazer algo para impedir que pai e filho se enfrentem no tribunal.

Transtornada, Laksmi chama Puja (Jandira Martini) para mandar um recado para Shankar: ou ele retira a queixa contra Opash ou ela vai desenterrar o passado. Shankar, no entanto, fica sem entender a ameaça da ex-namorada e decide seguir em frente com sua provocação à família Ananda.

Na intenção de impedir uma guerra familiar, Laksmi então revela a Shankar que ele é o verdadeiro pai de Opash. Chocado, o brâmane diz a Laksmi que não a perdoará por tê-lo afastado do filho durante todos esses anos.