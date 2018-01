Sexo, Nova York e James Franco no trailer da nova série da HBO, 'The Douce'

O ator James Franco é a estrela da mais nova série do canal pago HBO, The Douce. No drama, Franco vive os gêmeos Vincent Martino e Frankie Martino, que lideram a escalada da insústria pornográfica na Times Square, em Nova York, nos anos 1970.

The Douce, que tem como produtor David Simon, responsável por séries aclamadas como The Wire e Treme, conta ainda com Maggie Gyllenhaal no elenco. Confira abaixo o primeiro trailer liberado pela HBO:

A série The Douce deve estrear no canal em setembro com oito episódios na sua temporada de estreia - a única confirmada até o momento. Vale lembrar que a última aposta da HBO ambientada nos anos 1970, a série Vinyl, não atendeu às expectativas da emissora e foi cancelada ainda na primeira temporada.