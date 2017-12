'Sete Vidas' e 'A Regra do Jogo' desembarcam em Israel, com legendas em hebraico e russo

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 25 Março 2016 | 03h00

Apresentadas como novidades no catálogo 2016 da Globo, A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro, e Sete Vidas, de Lícia Manzo, engordam a bagagem que a Globo Internacional leva à MIPTV, feira de audiovisual que ocorre em Cannes, no sul da França, na primeira semana de abril. São dois enredos assinados por autores que foram muito bem recebidos no exterior em suas novelas anteriores – ela, por A Vida da Gente, e ele, por Avenida Brasil, título brasileiro recordista em exportações. Aliás, Sete Vidas, com Domingos Montagner e Débora Bloch, que aborda o universo dos filhos de bancos de sêmen, estreia dia 14 de junho no canal Viva – de Israel, bem entendido, não daqui. E A Regra do Jogo, também vendida para Israel, estará no canal Viva Plus a partir de setembro. Os dois folhetins serão legendados em hebraico e russo, considerando que o país abriga grande audiência de telespectadores dessa origem.

Alexandre Nero, protagonista de A Regra do Jogo, já é figura familiar em Israel, pelos mesmos canais Viva e Viva Plus, que lá exibiram Império, com o mesmo ator. Os canais já exibiram por lá novelas como Amor à Vida, de Walcyr Carrasco, e A Favorita, de João Emanuel. Pertencentes ao grupo internacional Dori Media, que tem escritórios na Suíça, Israel, Argentina e Estados Unidos, o Viva e o Viva Plus se firmam como parceiros da Globo. A emissora também vem intensificando o cartaz de suas séries – cada vez em número maior – no catálogo internacional apresentado em Cannes. Será preciso muita publicidade para difundir a ideia de que a dramaturgia da casa vai bem além da novela.

Andar com fé. Aí estão Caetano, Rodrigo Santoro, Tony Ramos e Gil nos bastidores do Altas Horas de amanhã, na Globo. Incentivado por Caetano e Serginho Groisman, Santoro até cantou (Love Me Tender). E contou a Caetano que sua cabeleira em Velho Chico foi inspirada nos cachos que o cantor ostentava nos idos da Tropicália.